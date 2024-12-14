İzmir’de üniversite öğrencisi köprüden atladı: Görenler gözlerine inanamadı

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi, 10 metre yükseklikte köprüden aşağı atladı. Korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, vücudunda kırıklar meydana gelen öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bornova metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen A.K. (27), köprü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etme çabalarına rağmen bariyerlere tutunan A.K., kendini atacağını söyledi.

KÖPRÜDEN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan A.K., bir anda 10 metre yükseklikteki köprüden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.K.'nin yanına giden sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar meydana gelen yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Köprüden kendini boşluğa bırakan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başladı.