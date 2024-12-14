Simav’da anıt çınar binanın üzerine devrildi

Kaynak: İHA
Simav’da anıt çınar binanın üzerine devrildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 148 yıllık çınar ağacı bir binanın üzerine devrildi.

Osmanlı döneminden kalmıştı...148 yaşındaki çınar ağacı ancak bu kadar ayakta durmaya dayanabildi. Büyük bir gürültüyle bir binanın üzerine devrildi.

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Cumhuriyet meydanında bulunan Osmanlı döneminden kalma anıt ağaç olarak tescil edilen yaklaşık 148 yıllık çınar sabah saatlerinde devrilerek bir evin çatısına çarptı.

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Çınar ağacının devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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