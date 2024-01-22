Batman'da akraba ailelerin kavgası kanlı bitti. 1 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta meydana gelen olayda, Akraba olan 2 aile arasında, henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi. Haşim Güner (34), İ.G. ve E.G. çıkan kavgada yaralandı. Çevredekilerin İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haşim Güner, isimli şahıs sabah saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen, hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.