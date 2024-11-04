Batman'da belediye binasına girmeye çalışanlara polis müdahalesi: 75 gözaltı

Batman'da izinsiz yürüyüş yaparak protestoda bulunan ve o sırada polise taş atan, belediye binasına girmeye çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında 75 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALININCA OLAYLAR ÇIKTI



İçişleri Bakanlığı'nca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının sonrasında belediye binası çevresinde önlemleri alındı.

Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına uymayarak protesto gösterilerine devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tuttu. P

olis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.