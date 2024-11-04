Batman'da belediye binasına girmeye çalışanlara polis müdahalesi: 75 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman'da belediye binasına girmeye çalışanlara polis müdahalesi: 75 gözaltı

Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polis müdahalede bulundu. 75 kişi gözaltına alındı.

Batman'da izinsiz yürüyüş yaparak protestoda bulunan ve o sırada polise taş atan, belediye binasına girmeye çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında 75 kişi gözaltına alındı.

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BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALININCA OLAYLAR ÇIKTI


İçişleri Bakanlığı'nca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının sonrasında belediye binası çevresinde önlemleri alındı.

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Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına uymayarak protesto gösterilerine devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tuttu. P

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olis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

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