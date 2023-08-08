Batman'da bir grup genç takım elbiselerle klimanın mucidini andı

Ülke genelinde yüksek hava sıcaklıkları etkisini gösterirken, hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Batman’da bir grup genç, klimanın kaşifi Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier için anma etkinliği düzenledi.

Siyah takım elbiseler giyip güneş gözlükleri takan ve ellerinde Carrier’in resminin olduğu ve ‘Batmanlılar seni unutmadı. Klimanın kaşifi Willis Haviland Carrier’i saygıyla anıyoruz’ yazılı pankartı taşıyan gençleri görenler gülümsedi.

Klimanın insanlık için büyük bir keşif olduğunu söyleyen Hüseyin Oğuz, “Bilindiği üzere bölgemiz ve Batman çok sıcak bir alan. Biz de bunun için ekipçe ağabeylerimle ne yapabiliriz diye düşündük ve dedik ki bu klimanın kaşifi bize bu kadar iyi bir şey yapmış, klimayı yapmış, bizleri serinletiyor. Biz de onun anısına siyah takımlarımızı giyelim ekipçe Batman sokaklarında yürüyelim" dedi.



"BATMAN İÇİN HATTA İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİR İCAT"

Çelenk alıp takım elbise giyerek klima maketi ile Batman sokaklarında pankart açıp yürüdüklerini ifade eden Oğuz, "Allah, ondan binbir kere razı olsun. Ne kadar cebimizi yaksa da içimizi serinletiyor. Batman için hatta insanlık için büyük bir icat. Ne desek onun için az kalır. Bence onun için klima sebili gibi bir şey yapılsa, herkes onun önünde serinlese güzel ve anlamlı olur. Ona yine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.