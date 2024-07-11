Batman'da bir otomobil ile motosiklet çarpıştı

Dün akşam saatlerinde Acetler Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Abdullah Aydın’ın kontrolündeki 72 AD 240 plakalı motosiklet, R.S.’nin kullandığı 06 CKK 823 plakalı otomobille hızla çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Aydın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, ilk müdahaleden sonra kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü R.S., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.