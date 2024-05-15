Batman'da dolu çiftçiyi vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman'da dolu çiftçiyi vurdu
Batman’da etkili olan dolu ve sağanak yağışlar, özellikle buğday, arpa, fıstık ve çilek ekili tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle, Sason ilçesindeki çilek tarlaları ile Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köyündeki buğday, arpa tarlaları ve fıstık ağaçları ciddi şekilde zarar gördü. Deveboynu köyü sakinlerinden İhsan Kartal, yaşanan felaket karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek, "Tüm ürünlerimiz mahvoldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ancak henüz bir cevap alamadık. Hiçbir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Deveboynu köyü muhtarı Hamdullah Aba da, yoğun yağışlar ve dolunun köydeki tarım alanlarına büyük zarar verdiğini ifade etti. Aba, "Bir yıllık emeğimiz heba oldu. Köyümüzdeki fıstık ağaçları, buğday tarlaları ve diğer ekili araziler büyük ölçüde zarar gördü. Yetkililerden, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

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