Batman'da feci kaza. Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Havaalanı Kavşağında meydana geldi. Mehmet Belge yönetimindeki 59 AAE 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu V.Ç. yönetimindeki 72 ABY 433 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mehmet Belge, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Belge'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.