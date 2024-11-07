Batman’da havai fişek satışı yasaklandı

Kaynak: İHA
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı

Batman Valiliği, kentte ikinci bir emre kadar havai fişek satışının yasaklandığını duyurdu.

Batman Valiliği, yaptığı açıklamada havai fişek satışlarının yasaklandığını duyurdu. Son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemleri gibi her türlü etkinlik ve faaliyetlerde kullanılan havai fişeklerin satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Havai fişeklerin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü vatandaşlarda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Mülki sınırlar içerisinde havai fişeklerin bakkal, market, kırtasiye ve yetkisiz kişiler tarafından ve satış izni bulunan av bayileri tarafından izinli-izinsiz kişilere satılması ve kullanılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu karara istinaden havai fişek satışı yapan ve kullananlara gerekli cezai müeyyide uygulanacak" denildi.

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