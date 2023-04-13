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Günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Batman'da kayalıklara tırmanan keçiler, çıktıkları yerde mahsur kaldı. Mahsur kalan keçiler, ekipler tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:55
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Batman'da kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi kurtarıldı

Günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Batman’ın Sason ilçesi Derince köyü mevkiinde bir haftadır çıktıkları sarp kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sason'un Gençler köyünde Seyit Emre'ye ait sürüden ayrılan ve köyün üst mevkiindeki kayalıklara tırmanan keçiler, bulundukları yerden inemeyince mahsur kaldı. Keçileri kurtarmak için büyük çaba sarf eden çoban, bunu başaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Keçilerin mahsur kaldığı bölgeye giden AFAD ekibi, dağcılık tekniklerini kullanarak uzun süren çalışma sonucunda keçilere ulaşmayı başardı. Ekipler, halat desteğiyle kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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