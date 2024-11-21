Batman’da motosiklet denetimleri sıklaştı

Kaynak: İHA
Batman’da motosiklet denetimleri sıklaştı

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kentin birçok noktasında vatandaşın can, mal güvenliğini ve motosiklet kazalarının önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde, kask takmayan motosiklet sürücülerine 690 TL, ehliyetsiz motosiklet kullananlara 12 bin 977 TL, plakasız motosiklet kullananlara bin 506 TL, plakası takılı olmayan motosiklet sürücülerine 10 bin 917 TL, kaldırımda motosiklet sürenlere bin 500 TL ve kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücülerine ise bin 500 TL ceza uygulandı.

Kent genelinde denetimler devam edecek. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Özellikle kask kullanımı ve gerekli belgelerin tamamlanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

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