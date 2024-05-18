Batman'da petrol sahasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Batman'da petrol sahasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol sahasında çalışan üç işçi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden biri hayatını kaybetti.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait Batman Beşiri ilçesi Çakıllı petrol sahasında elektrik direği dikimi yapan üç işçi elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. İşçilere ilk müdahale petrol sahasında yapıldı. İşçilerden İrfan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçiler ise Batman Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Hayatını kaybeden işçi İrfan Demir'in cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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