Batman'da petrol sahasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine ait Batman Beşiri ilçesi Çakıllı petrol sahasında elektrik direği dikimi yapan üç işçi elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. İşçilere ilk müdahale petrol sahasında yapıldı. İşçilerden İrfan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçiler ise Batman Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Hayatını kaybeden işçi İrfan Demir'in cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.