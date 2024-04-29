Batman’da silahlı alacak verecek kavgası. 5 yaralı

Kaynak: DHA
Batman’da silahlı alacak verecek kavgası. 5 yaralı
Batman’da iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Merkez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Aralarında alacak meselesi sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş etti.

5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada S.F.A. (24), N.V. (24), İ.K., S.F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede park halindeki bazı otomobillerde tabancalardan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hasar aldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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