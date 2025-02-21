Batman’da ulaşım felç oldu!

Kaynak: İHA
Batman’da ulaşım felç oldu!

Batman'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından 150'in üzerine köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 150'in üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

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Vali Ekrem Canalp'ın talimatları üzerinde hazırda bekletilen il ve ilçelere bağlı özel idare ekipleri, kaymakamların koordinesinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Yapılan uyarılarda, vatandaşlardan, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar, kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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