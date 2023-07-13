Batman'da yunus ekibi kaza yaptı

(İHA) Edinilen bilgiye göre kaza, Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle devriye atan yunus polisleri uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken özel bir otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 polis, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kazada yaralanan polis ekiplerini ziyarete bulundu.

"ÇARPAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI"

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Bağlar Caddesi'ndeki kavşakta yunus ekiplerimiz bir olaya gidiyor. Uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken kavşakta da bulunan iki tane araç var. İki araç yolun ortasında yolu kapatıyor.

Kazaya karışan diğer sürücü kontrolsüz bir şekilde durmadan karakol istikametine, bağlar tarafına doğru seyir halinde. Tabii bizimkiler de geçerken önleri kapandığı için bu iki araç tarafından, maalesef tam ortadan vurup ekiplerimizi savuruyor.

Tedbiren bir polisimizin hayati tehlikesi var ama durumu iyi. İkisinin de durumu iyi. Çarpan araç sürücüsü ise gözaltına alındı” dedi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.