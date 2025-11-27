Batman kent merkezinde çeyrek asırdır terzilik yapan terzi Sabahattin Gerkin, öğrencilere ve ailelere destek olmak için alkışlanacak bir kampanya başlattı.

Bir AVM'nin birinci katında sadece tadilat işleri yaptığını söyleyen Gerkin, kampanyayı özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarladığını belirtti.

‘25 YILDIR TERZİLİK YAPIYORUM’

Terzi Veysel olarak tanınan Sabahattin Gerkin, "Yaklaşık 25 yıldır Batman'da terzilik yapıyorum. Bu kampanyamızı da sırf öğrencilere destek olmak amaçlı başlattım. Öğrencilerin yırtıklarını, söküklerini ücretsiz yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Gerkin, özellikle okul çağındaki çocukların kıyafetlerindeki küçük hasarların dahi aileler için ek maliyet oluşturabileceğini vurgulayarak, ''Sökükleriniz, yırtıklarınız varsa gelin ücretsiz tadilatlarınızı yapıp yardımcı olabiliriz. Yırtık ve söküğü olan öğrencilerimiz buraya getirip sökükleri onararak destek oluyoruz'' şeklinde konuştu.