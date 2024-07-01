Batshuayi aslan olmak için geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi aslan olmak için geliyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşma sağlayan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bugün saat 12.00'de İstanbul'da olacak.

Süper Lig'de üst üste 2 sezon şampiyon olan Galatasaray, önümüzdeki sezona da iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Galatasaray'ın kısa süre içinde KAP açıklaması yapması bekleniyor.

ETKİLİ PERFORMANS
2 sezondur Fenerbahçe forması terleten 30 yaşındaki golcü oyuncu, çıktığı 75 maçta 44 gol attı ve 5 asist yaptı.

TARİHE GEÇEN TRANSFER
Michy Batshuayi, Galatasaray'a imza atmasıyla birlikte 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

Belçikalı, Süper Lig kariyerine Beşiktaş'ta başlamış, ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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