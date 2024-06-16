Batshuayi bombası

Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi bombası

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Batshuayi ile gili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin sözleşmesi 1+1 yıllıktı.

Ancak ilk 11'de yeteri kadar yer almayan Batshuayi'nin sözleşmesindeki 1 yıllım opsiyon devreye giremedi.

Oynadığı 41 resmi maçın sadece 15'inde ilk 11'e giren Batshuayi, buna rağmen 22 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Batshuayi'nin kalmasını istediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine sarı lacivertli yöneticilerin 30 yaşındaki golcüye yeni bir teklif yaptıkları belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.

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