Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezon Enner Valencia ile birlikte Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlayan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

DZEKO SONRASI İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ

Belçika basınında yer alan habere göre, Dzeko transferi sonrası ikinci plana düşen Batshuayi’nin Fenerbahçe’de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

TRİBÜNLERİ SELAMLAMAMIŞTI

Yıldız futbolcu, Zimbru'ya karşı oynanan UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme ilk karşılaşma maçı sonrasında İsmail Yüksek'in tüm çabalarına rağmen direkt soyunma odasına gitmiş ve tribünleri selamlamamıştı.

PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilere geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Michy Batshuayi burada çıktığı 33 maçta 20 gol 2 asist kaydetti.