Battal İlgezdi'den vatandaşa hakaret. 'Sen kimsin lan şerefsiz'

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul Ataşehir ilçesinde CHP’den aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, kendisinin yerine Onursal Adıgüzel’in aday gösterilmesi ile partisi CHP’den istifa etmiş, istifa metninde, “CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BATTAL İLGEZDİ’DEN VATANDAŞA HAKARET

İçerenköy Mahallesine ait Uygulamalı İmar Planı bilgilendirme toplantısı Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Yapılan toplantıya CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yanı sıra kendisi yerine aday gösterilen Onursal Adıgüzel’de katıldı.

Toplantı esnasında bir vatandaş İlgezdi’yi protesto ederek, “Diğer Belediye Başkan adayları yok mu başkanım?” dedi. İlgezdi’de vatandaşa cevaben, “Buyursun gelsinler, herkes buraya davetlidir” dedi.

Vatandaş protestosunun devamında “İçerenköy’ü imar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz” dedi. Bu sözler üzerine Battal İlgezdi sinirlenerek vatandaşa hakaret etti.

Battal İlgezdi’nin vatandaşa ettiği hakarette şu ifadeler yer aldı:

“Sana kaç para verdiler lan hadsiz herif. Kim kime peşkeş çekiyor. Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif. Haddini bil. Sen kimsin lan.. hadsiz herif. Şerefsiz burada bile oturmuyorsun. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun varya, burada hanımlar var yine küfrederim şerefsiz.

Burada oturmuyor, Yenisahra Barbaros’ta oturuyor, burada bağırıyor, şerefsiz oğlu şerefsiz kimsin lan.. Ben 15 yıldır bu halka hizmet ediyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun. Haddini bil, işine bak”

İlgezdi’nin, kendisini protesto eden vatandaşa yönelik sarf ettiği hakaretler sosyal medyada gündem olurken, Battal İlgezdi’ye sosyal medyada eleştiri yorumları yağdı.