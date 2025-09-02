Battlefield 6 performansı önceliyor: Raytracing yok, Anti-Cheat tartışmalı

Battlefield 6, grafik efektlerinden ziyade performansı önceliklendirdi. Raytracing desteği olmadan tüm sistemlerde akıcı oynanış sunmayı hedefleyen oyun, tartışmalı kernel tabanlı anti-cheat sistemiyle de gündemde.

Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen Battlefield 6, çıkışında Raytracing desteği sunmayacak. Ripple Effect’in teknik direktörü Christian Buhl, kararın geliştirme sürecinin başlarında alındığını belirtti. Hedef, sadece yüksek donanımlı oyuncuların faydalanacağı görsel efektler yerine, güçlü, orta sınıf ve eski sistemlerde bile oyunun akıcı çalışmasını sağlamak.

DİKKAT, DİNAMİK YIKIM MEKANİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Buhl’a göre, Battlefield 6’nın odak noktası serinin klasiklerinden biri olan dinamik yıkım mekanikleri olacak. Modern upscaling teknikleri, örneğin DLSS, yalnızca isteğe bağlı olarak kullanılacak ve oyun performansını doğrudan etkilemeyecek. Bu yaklaşım, EA’nın 2023’teki Star Wars Jedi Survivor deneyiminden ders alarak performansı öne çıkarmasıyla paralel.

ANTİ-CHEAT SİSTEMİ TARTIŞMA YARATIYOR

Battlefield 6’nın PC versiyonunda uygulanacak kernel tabanlı Javelin anti-cheat sistemi, Secure Boot’un aktif olmasını gerektiriyor. Buhl, bu durumun özellikle eski veya özel donanım kullanan bazı oyuncuları dışlayabileceğini kabul ederek özür diledi. Ancak EA, oyunun bütünlüğünü korumak için bu önlemi sürdürme kararlılığında. Açık beta sürecinde yüzbinlerce yasa dışı erişim engellenmiş durumda.

TOPLULUK VE GELECEK BEKLENTİLERİ

EA’nın önceliği, oyun deneyimini mümkün olan en geniş kitleye ulaştırmak ve yüksek performansı garanti etmek. Raytracing ve diğer yüksek donanım gerektiren efektler yerine, oyun stabilitesi ve erişilebilirliği ön plana çıkıyor. Bu yaklaşımın topluluk tarafından olumlu karşılanması bekleniyor.

