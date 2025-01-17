Batuhan Karadeniz "Her şeyin en dandiğini almakta bir numarayız"

Hatayspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşma 1-1 sona erdi. Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz yabancı VAR hakemi Jan Boterberg'i eleştirdi.

"SKANDAL BİR VAR HAKEMİ"

Karadeniz "Her şeyin en dandiğini almakta bir numarayız. Adam Anderlecht maçında bir VAR hakemliğini yapmış maçı tekrarlatmışlar. Bu kadar skandal bir hakem. Sen dünyanın en yüz karası adamını VAR'a koymuşsun ya."ifadelerini kullandı.

Karadeniz ofsayt nedeniyle iptal edilen gol hakkında ise "Barış Alper Yılmaz'ın VAR yapay zekasındaki ayak ile gerçek görseldeki ayağı birbirine benzemiyor bile. Allah aşkına bu kadar milimlik fark olan bir pozisyonda bu fark nedir biri bana anlatsın."diyerek tepki gösterdi.