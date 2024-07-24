Batuhan Karadeniz veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batuhan Karadeniz veda etti

Bir Youtube kanalında yorumculuk yapan Batuhan Karadeniz ayrıldığını açıkladı.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra bir SKY Sports Youtube kanalında yorumculuğa başlayan Batuhan Karadeniz’den flaş bir karar geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Karadeniz SKY Sports’a veda ettiğini duyurdu.

Karadeniz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli izleyicilerimiz,

Bir süredir birlikte yayınlarımızı gerçekleştirdiğimiz Skyspor'da gelecek sezon olmayacağım.

Gelecek sezonki adresimizi siz değerli izleyecilerimizle yakında paylaşıyor olacağım. Gerekli bilgilendirmeyi yeni adresimizde yapıyor olacağım.

Sizleri seviyorum”

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