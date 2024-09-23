Batuhan Karadeniz'in başı büyük dertte

Kaynak: Haber Merkezi
Batuhan Karadeniz'in başı büyük dertte

İbrahim Haskoloğlu, yasa dışı kumar oynadığı belirtilen Batuhan Karadeniz'in Türkiye'ye gelmesi halinde gözaltına alınacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında yasa dışı kumar oynamasıyla gündeme oturan Batuhan Karadeniz hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Bu olayın ardından Batuhan Karadeniz’i yasa dışı kumar oynamaktan dolayı şikayet ettiğini ifade eden Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’ndan gündemi sarsacak bir paylaşım geldi.

Batuhan Karadeniz’in şuanda Gürcistan’da olduğunu söyleyen İbrahim Haskoloğlu eski futbolcunun Türkiye’ye gelmesi halinde gözaltına alınacağını söyledi.

Haskoloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim"

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