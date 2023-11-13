Bavul ve otomobilin gizli bölmelerindeki uyuşturucuyu 'Pako' buldu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 2 otomobille uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Otomobiller, Anadolu Otoyolu'nda polis tarafından kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramada 2 otomobildeki bavul ve gizli bölmelerde 13 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Araçlarda bulunan M.A. (31), İ.Y. (31), F.P. (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden M.A. , İ.Y. ,ve F.P. tutuklanırken M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.