Bayan Kahkaha Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 94 yaşındaki Güzide Kasacı, son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK: İHA
Bayan Kahkaha Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden olan ve “Bayan Kahkaha” olarak bilinen 94 yaşındaki Güzide Kasacı, hayatını kaybetti.

Dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kasacı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Güzide Kasacı için Afet Yolal Camii’nde tören düzenlendi. Törene Güzide Kasacı’nın kızı Canan Alhas, torunları ve sevenleri katıldı.

ZİNCİRLİKUYU'YA GÖTÜRÜLDÜ

Helallik alınmasının ardından öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türk Bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

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