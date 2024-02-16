Bayat ekmekleri asla çöpe atmayın! İşte size bayat ekmekle yapılan 10 harika tarife

Sıcağı üstünde taze taze ekmekleri yemenin keyfi bir başkadır. Ancak zamanında tüketemediğiniz bayat ekmekleri bambaşka tariflere dönüştürerek de değerlendirebilmenin pek çok yolu var.

Bayat ekmekle neler yapılır merak ediyorsanız, işte köfteden pizzaya hatta pudinge kadar bayat ekmekleri değerlendirmenin en pratik, en harika yolları.

İşte size bayat ekmekle yapılan 10 harika tarife...

1.BAYAT EKMEK PİZZASI

Bayat ekmekle neler yapılır diyorsanız, bayat ekmek pizzası sizin için iyi bir alternatif olacaktır. Kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz bu tarifin yapımı oldukça kolay.

Bayat ekmek pizzası için; öncelikle ekmekleri dilimleyin. Daha sonra üzerine domates salçası veya domates sosu sürün. Domates, soğan, biberleri, sucuk, sosis ve dilediğiniz malzemeyi küp küp doğrayın. Tuz, karabiber, kekik ile karıştırın. Bu malzemeleri ekmek dilimlerinin üzerine koyun. Üzerine kaşar peyniri ekleyin. Daha sonra hazırladığınız bu dilimleri önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. İşte bu kadar basit hem de çok lezzetli!

2. BAYAT EKMEKLİ KÖFTE

Pek çoğumuzun köfte yaparken tercih ettiği bayat ekmekler, onları değerlendirmenin en yaygın yoludur. Hatta bayat ekmek içlerini önceden ufalayıp buzluğa kaldırarak sonrasında da daha pratik bir köfte harcı hazırlamada size zaman kazandıracaktır.

Bayat ekmekli köfte için; yarım bayat ekmeği ufalayıp 5 dakika kadar az bir suda yumuşaması için bekletin. Sonrasında ekmeğin suyunu sıkıp yarım kilo kadar kıymayla karıştırın. 1 adet çok küçük küpler haline doğranmış soğanı ve 2,3 diş iyice ezilmiş sarımsağı da kıymaya ekleyin. Son olarak 1 adet yumurta, göz kararı sıvı yağ ve tuz, kimyon, karabiber, pul biber gibi baharatları da ekleyip güzelce yoğurun. Sonrasında köfte harcınızı biraz dinlendirip fırında ya da kızartma olarak pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

3.KRUTON

Kızarmış ekmek parçaları olarak bilinen kruton çorbalarda ve salatalarda sıklıkla kullanılır. Atıştırmalık olarak da mükemmel bir lezzet olan kruton, bayat ekmekleri değerlendirmenin harika bir yoludur.

Kruton için; ekmekleri küp küp doğrayın. Sarımsak, kekik, karabiber, tuz, pulbiber ile harmanlayın. Fırında veya yağda kızartabilirsiniz.

4.BAYAT EKMEK BÖREĞİ

Bayat ekmekten börek de olur mu diyorsanız, şimdi vereceğimiz tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

Bayat ekmek böreği için; 1 tane bayat ekmeği küp küp doğrayın. 1.5 su bardağı süt, 1 su bardağı beyaz peynir, maydanoz, tuz, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozunu koyup iyice karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye alın. Arasına kaşar peyniri koyun. Daha sonra kalan ekmekleri üzerine koyun. 200 derecelik fırında pişirin. Ekmekler kızarmaya başlayınca üzerine kaşar peyniri serin. Üzeri kızarıncaya kadar pişirin ve afiyetle yiyin.

5. YUMURTALI EKMEK

Kahvaltılarda yapabileceğiniz en güzel lezzetlerden biri yumurtalı ekmektir. Herkesin severek yiyebileceği bu muhteşem tarif hem çok kolay hem de çok pratik. 3 adet yumurta, tuz, karabiber ve kekiği iyice çırpın. Daha sonra 7-8 dilim bayat ekmeği bu karışıma iyice yedirin. Daha sonra tavaya yağ koyun ve dilimleri önlü arkalı kızartın.

5. YUMURTALI EKMEK

Kahvaltılarda yapabileceğiniz en güzel lezzetlerden biri yumurtalı ekmektir. Herkesin severek yiyebileceği bu muhteşem tarif hem çok kolay hem de çok pratik. 3 adet yumurta, tuz, karabiber ve kekiği iyice çırpın. Daha sonra 7-8 dilim bayat ekmeği bu karışıma iyice yedirin. Daha sonra tavaya yağ koyun ve dilimleri önlü arkalı kızartın.

7. PAPARA TARİFİ

Papara ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz, ancak birçok kez mutfağınızda buna benzer bir tarif denediğinize eminiz. Buyurun en pratiğinden bayat ekmeği değerlendirebileceğiniz bir tarif…

Derin kaba bayat ekmekleri küp küp doğrayın ve fırın tepsisine alıp sertleşmeyecek şekilde fırında ısıtın. İnce doğranmış soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağında kavurup üstüne tuz, karabiber, 1 çay bardağı su ekleyin ve 1 kâse tulum peyniri dökün. Üzerine ısıttığınız küp ekmekleri dökün ve servis edin.

8. PEYNİRLİ VE MARMELATLI FRANSIZ TOSTU

Tatlı tuzlu tarifleri sevenler için şimdi size kızarmış ekmek, peynir ve marmelat üçlüsünü bir arada kullanabileceğiniz bir lezzet sunuyoruz.

Peynirli ve marmelatlı Fransız tost için; bayat ekmeğin bir tarafına hafif bir krem peynir (veya chevre) tabakası ve diğer tarafına da bir turta jölesi (kiraz veya marmelat gibi) ile yumurta hamuruna batırıp pişirmeden önce yayın.

9. EKMEKTEN PRATİK WAFFLE

Bayat ekmeklerden tatlı bir tarif elde etmek istiyorsanız, işte size ekmekten pratik waffle tarifimiz…

Bayat ekmekleri dilimleyip 5 dakika kadar fırınlayın. Bir tencerede 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay bardağı şekeri kaynatın. Kaynattığınız sütü el yakmayacak kıvama geldiğinde ekmeklerin üzerine yavaşça dökün. Üzerine şeritler halinde bal gezdirin ve taze meyve dilimleri koyarak servis edin.

10.BAYAT EKMEKLİ KOLAY YAZ PUDİNGİ

Bu ana kadar duyduğunuz bütün bayat ekmekli tariflerin arasında en çarpıcı olan elbette şimdi vereceğimiz kolay yaz pudingi! Hem de sandığınızdan çok daha kolay ve mükemmel bir puding diyebiliriz. Tarifi bizden, denemesi sizden…

Kolay yaz pudingi için; 500 gram kadar ahududu, kuş üzümü, yaban mersini gibi karışık yaz meyvelerini çatal yardımıyla güzelce ezin. Ardından ezilmiş meyveleri bir tavaya koyun ve orta ateşte suyunu çekene kadar kaynatın. Meyveler kaynarken ekmeği ince dilimler halinde kesin ve kabuklarını çıkarın.

Meyvelerin suyu akmaya başladığında, ateşi hafifçe yükseltin ve yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Ardından sıcağı kapatın ve kuş üzümü veya frenk üzümü şerbeti ile karıştırın.

Kasenin dibine uyması için bir dilim ekmekten yuvarlak bir dilim kesin, ardından kalan dilimleri üçgen dilimler halinde kesin.

Ekmek dairesinin bir tarafını meyvenin bulunduğu tavadaki meyve sularına batırın, ardından daireyi meyve suyu tarafı aşağı bakacak şekilde muhallebi kabının dibine yerleştirin. Aynı şeyi ekmek üçgenleri için de yapın, ekmeğin bir tarafını meyve sularına daldırıp, daldırma tarafı dışa bakacak şekilde kasenin kenarına yerleştirmeden önce yapın. Bu aşamada ekmek üçgenlerinin uçları kasenin üstünden sarkacaktır.

Kase suyu ıslatılmış ekmekle tamamen kaplandıktan sonra (gerekirse küçük ekmek parçalarıyla boşlukları kapattığınızdan emin olun), tüm meyveleri ve meyve sularını puding leğenine koyun. Ekmeğin uçlarını kenarlarından kesin. Meyvenin üstünü biraz daha ekmekle örtün. Suyu toplamak için muhallebi kabını bir tabağa koyun.

Kasenin içine düzgün bir şekilde uyan bir fincan tabağı bulun. Üst kat ekmeği örtmek için üstüne koyun, ardından tabağı ağırlıklarla (pirinç poşetleri, fırınlanmış fasulye konserveleri veya elinize ne gelirse) tartın. Soğumasını bekleyin, ardından bir gece buzdolabına koyun.

Ertesi gün ağırlıkları ve tabağı çıkarın. Kenarların etrafından ince bir bıçak geçirin, ardından leğeni sığ bir servis tabağına çevirin.

Pudingi çevirin, kalın dilimler halinde kesin ve yaz pudingini krema ile servis edin. Afiyet olsun…