Bayat pide kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarımdan biraz fazla bayat pide veya ekmek

2 yemek kaşığı tereyağı

1 domates

Pul biber

200 gram kıyma

1 kırmızı biber

2 yeşil biber

Toz kırmızı biber

Tuz

Sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı

Pideler küp küp kesilir.

Tereyağında pideler kızartılır. Domates eklenir, 2-3 dakika kavurulur. Pul biber ve tuz eklenir ve ocaktan alınır.

Aynı tavada yarım kaşık tereyağın ile kıyma kavurulur. Kırmızı biber ve yeşil biber eklenir. 10 dakika kavurulur ve toz biber ile tuz eklenir.

Pidelerin üzerine kıymalı harç dökülür. Üzerine yoğurt gezdirilir. Hıymalı harçtan da üzerine dökülür.

Afiyet olsun...