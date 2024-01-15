Bayat pide kebabı nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Bayat pide kebabı nasıl yapılır?
İşte bayat pide kebabı tarifi...

Bayat pide kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarımdan biraz fazla bayat pide veya ekmek
2 yemek kaşığı tereyağı
1 domates
Pul biber
200 gram kıyma
1 kırmızı biber
2 yeşil biber
Toz kırmızı biber
Tuz
Sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı

Pideler küp küp kesilir.

Tereyağında pideler kızartılır. Domates eklenir, 2-3 dakika kavurulur. Pul biber ve tuz eklenir ve ocaktan alınır.

Aynı tavada yarım kaşık tereyağın ile kıyma kavurulur. Kırmızı biber ve yeşil biber eklenir. 10 dakika kavurulur ve toz biber ile tuz eklenir.

Pidelerin üzerine kıymalı harç dökülür. Üzerine yoğurt gezdirilir. Hıymalı harçtan da üzerine dökülür.

Afiyet olsun...

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