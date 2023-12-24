Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

Bayburt-Erzurum kara yolunda etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolunun, Kop Dağı Geçidi mevkisinde iki yönlü ulaşıma kapandığı bildirildi.

AFAD ÇALIŞMA YAPIYOR

Fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürülürken, AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bölgede araçların geçişine izin verilmezken, Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.