Bayburt Kalesi ilkbaharda karla kaplandı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

Tarihi kaynaklarda, "Çinimaçin Kalesi" olarak adlandırılan kale, 3 kilometre uzunluğa sahip, yüksekliği 30 metreyi bulan sur duvarlarıyla kentin en önemli yapıları arasında yer alıyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve 150 bin metrekare üzerinde kurulu kale, ilkbaharda bölgede etkili olan karla kaplandı.

Yağış sonrası beyaza bürünen kale ve çevresi, dronla görüntülendi.