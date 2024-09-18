Bayburt Tarhunu coğrafi işaret tescili aldı

Kaynak: İHA
Bayburt Tarhunu coğrafi işaret tescili aldı

Bayburt’un önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinden biri olan tarhun, coğrafi işaret tescili alarak Bayburt’a has bir ürün olarak resmen koruma altına alındı.

Bayburt Üniversitesi'nin daha önce Bayburt Ehramı, Bayburt Balı ve Aydıntepe Şeker Fasulyesi için gerçekleştirdiği başarılı coğrafi işaret başvurularının ardından, Bayburt Tarhunu da bu listeye katıldı. Tarhunun tesciliyle birlikte üniversitenin coğrafi işaretli ürün sayısı dörde yükseldi.

Bayburt Tarhunu'nun coğrafi işaret tescil süreci, 17 Mayıs 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruyla başladı. İlgili komisyonların incelemeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda, 16 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan 2024/181 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni ile Bayburt Tarhunu'nun tescili onaylandı.

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