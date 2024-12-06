Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Bayburt’ta Dünya Engelliler Günü kapsamında polis olan özel öğrenciler, şehir içerisinde trafik uygulaması yapıp, ekipleri yönlendirdi. İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildiler.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü unutulmaz bir gün yaşattı. Bir günlüğüne polis olan özel öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol'un koltuğuna oturarak, ekiplere anons geçti, devriye araçlarıyla yol denetimi yapıp, sürücüleri uyardı.

Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Yer yer renk görüntülerin ortaya çıktığı anlamlı etkinlikte, öğrencilerin heyecanları ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Polisler; mutlu, keyifli, eğlenceli ve dolu dolu bir gün geçiren öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. O anlar ise yürekleri ısıttı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi. İl Emniyet Müdürü Barış Erkol tarafından kapıda karşılanan özel öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet eden Erkol, öğrencilerle ve öğretmenlerle yakından ilgilendi. Daha sonra Erkol'un makam koltuğuna oturan özel öğrenciler, ekiplere telsizden anons geçti. Emniyetteki çeşitli birimleri gezen öğrenciler, ardından emniyet araçlarına binerek şehir turu yaptı.

Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yollarda denetim yapan özel çocuklar, siren anons cihazıyla sirenleri çalıp, sürücüleri anonsla uyardılar. Keyifli ve mutlu bir gün geçiren öğrencilerin mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Unutulmaz anlar yaşayan öğrencilerin mutluluklarına, polis ablaları ve abileri ortak oldular. Şehir turunu tamamlayan öğrenciler, okullarına polis ekipleri tarafından bırakıldı. "Biz polisleri çok seviyoruz" diyerek, sevgilerini dile getiren özel öğrenciler, polislere sarılarak vedalaştılar.

Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Öğrencilere emniyetim farklı birimlerini tanıtma imkanı bulduklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, "Aralık ayı başında kutlanan Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören çocuklarımızı ağırladık. Emniyet teşkilatının farklı birimlerini öğrencilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Karşılıklı hediyeleştik, güzel bir gün geçirdik. Bu vesileyle, öğrencilerimizin ailelerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum" diyerek konuştu.

Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi

Son Haberler
Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?
Mourinho'dan flaş Oğuz Aydın kararı: Beşiktaş'a karşı sahada mı olacak?
Göztepe Adana Demirspor'u ağırlıyor
Göztepe, Adana Demirspor'u ağırlıyor
Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler? Uzmanlar anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!
Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler?
Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi
Bayburt trafiği bir günlüğüne onlara emanet edildi
Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda
Gözaltı kararı verilmişti! Eski manken Deniz Akkaya firarda