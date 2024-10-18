Bayburt’ta çocuklara gıda eğitimleri verildi

Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu ve Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine verilen eğitimlerde çocuklara gıdayla alakalı önemli bilgiler aktarıldı.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde gıda güvenilirliği, gıda hijyeni, kişisel hijyen ve gıda israfı gibi konular ele alınarak, sağlıklı beslenmenin önemine, gıdaların nasıl saklanması gerektiğine, kişisel temizliğin gıda güvenliğindeki rolüne ve gıda israfının nedenleri anlatıldı.

ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Verilen bilgilerin ardından çocuklarla beraber meyve tabağı hazırlandı, hep birlikte afiyetle yenildi. Eğitim sonunda öğrencilere Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gıda Kahramanı" sertifikası verildi.