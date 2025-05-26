Bayburt’ta çocuklara suyun önemi tiyatroyla anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Küçük Su Damlası" adlı çocuk tiyatrosu, Bayburt'ta sahnelendi.

Bayburt Şehit Hamit Şahin İlkokulu bahçesine kurulan tiyatro sahnesinde öğrencilerine suyun önemi anlatıldı. DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur'un da katılım sağladığı etkinlikte çocuklar hem eğlendi, hem de suyun önemi ve tasarrufu konusunda bilinçlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen tiyatro oyununda öğrencilere bilmeceler soruldu, maskotlar eşliğinde danslar edildi. Etkinlik sonunda, minik izleyicilere günün anısına hediyeler verildi.