Bayburt’ta çocuklara suyun önemi tiyatroyla anlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta çocuklara suyun önemi tiyatroyla anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Küçük Su Damlası" adlı çocuk tiyatrosu, Bayburt'ta sahnelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Küçük Su Damlası" adlı çocuk tiyatrosu, Bayburt'ta sahnelendi.

Bayburt Şehit Hamit Şahin İlkokulu bahçesine kurulan tiyatro sahnesinde öğrencilerine suyun önemi anlatıldı. DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur'un da katılım sağladığı etkinlikte çocuklar hem eğlendi, hem de suyun önemi ve tasarrufu konusunda bilinçlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen tiyatro oyununda öğrencilere bilmeceler soruldu, maskotlar eşliğinde danslar edildi. Etkinlik sonunda, minik izleyicilere günün anısına hediyeler verildi.

Bayburt’ta çocuklara suyun önemi tiyatroyla anlatıldı

Bayburt’ta çocuklara suyun önemi tiyatroyla anlatıldı

Bayburt’ta çocuklara suyun önemi tiyatroyla anlatıldı

Son Haberler
Oğul verme dönemi devam ediyor
Oğul verme dönemi devam ediyor
Sofraların sağlık sırrı ortaya çıktı! Karaciğeri yenileyen gizli hazine
Sofraların sağlık sırrı ortaya çıktı! Karaciğeri yenileyen gizli hazine
45 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor!
45 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütü çökertildi 33 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütü çökertildi 33 şüpheli tutuklandı
Galatasaray'ın kutlamasında bir tek o ıslıklandı!
Galatasaray'ın kutlamasında bir tek o ıslıklandı!