Bayburt'ta eğitime bir gün ara

Bayburt'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Konuyla alakalı Aydıntepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında(İlk, Orta ve Liseler) eğitim-öğretime bir(1) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları bir(1) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.