Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış beklentisi



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.