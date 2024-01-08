Bayburt’ta korkunç kaza: 3 öğretmen yaralı

Bayburt Merkez’de bulunan Zahit Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, araç sürücüsü olan Beden Eğitimi öğretmeni G.K., dik bir yokuştan çıkarken vitesi ayarlayamadı ve direksiyon hakimiyetini yitirdi. Geri geri gitmeye başlayan araç, yan taraftaki evin bahçesine uçtu.

Demir korkulukları devirip bahçeye düşen aracı gören Ferhat Kaygusuz ve Berkay Coşkun isimli gençler, aracın içinde sıkışan öğretmenleri kurtardı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın içinde bulunan 3 öğretmene ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğretmenleri aracın içinden kurtaran Berkay Coşkun ve Ferhat Kaygusuz isimli gençler, "Araba ilk başta yukarı çıkamadı, vitesi geri taktı. Bir baktık araç geri geri gelmeye başladı. Tam yokuşun sonunda sürücü kontrolünü kaybetti, sonrada demir korkulukları aşarak geriye doğru aşağı düştük. Biz de ilk başta anlayamadık diğer tarafa düştü zannettik. Gördüğümüz gibi hemen yardıma koştuk. Araçtaki ablalar şok geçirmişti, kapıyı falan ilk başta biz de açamadık, sonradan açıldı. Biz de yardım ederek, ablaları araçtan çıkardık. Araçta 3 kadın vardı, biri vücudunu hissetmiyordu, diğer ikisinin durumu iyiydi" ifadesini kullandı.

Hastaneye kaldırılan bir öğretmenin vücudunda kırıklar olduğu ve ameliyata alındığı bildirilirken, diğer 2 öğretmenin durumunun iyi olduğu belirtildi.