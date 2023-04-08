﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar köyü mevkiinde seyreden Mikail Akbudak'ın kullandığı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Akbudak ile eşi Büşra ve 3 yaşındaki kızları Gökçen, ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölen sürücü Mikail Akbudak'ın, Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. (AA)