Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Bayburt’ta otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Trabzon yolu üzeri Taşocağı köyü yakınlarında A.E. yönetimindeki 69 AR 446 otomobil ile H.A.’nın kullandığı 69 AAH 616 plakalı çekici kamyonet çarpıştı, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki sıkışan 3 kişi, etraftan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldılar.

Çevreden geçenlerin olayı 112'ye bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Bayburt Devlet Hastanesine götürdüğü yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

aw012505-02.jpg

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı Güncel
Van'da değişik suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
GATA'da iğneden ipliğe hiçbir şey kalmadı: Parmağı kopan vatandaştan malzeme istendi! Bir zamanların en köklü hastanelerindendi Güncel
GATA'da iğneden ipliğe hiçbir şey kalmadı: Parmağı kopan vatandaştan malzeme istendi! Bir zamanların en köklü hastanelerindendi
Ekvador'da seçim ikinci tura kaldı Dünya
Ekvador'da seçim ikinci tura kaldı
FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var Güncel
FETÖ’nün yeni hamlesi deşifre oldu. Hedeflerinde lise öğrencileri var
Öldü sanılan çocuk yürüyerek geldi Güncel
Öldü sanılan çocuk yürüyerek geldi
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı Siyaset
CHP’de Ankara için Mansur Yavaş’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kulislerden sızdı