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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Bayburt’ta yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:04
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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu
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Bayburt’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı.

İHA’nın haberine göre, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022 yılı içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, 61 narkotik olayı aydınlatılarak değişik gramajlarda uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirildi.

Toplam 91 şüpheli yakalanarak bunlardan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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