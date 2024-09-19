Bayer Leverkusen Feyenoord'u farklı geçti

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Bayer Leverkusen Feyenoord'u farklı geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayer Leverkusen Hollanda temsilcisi Feyenoord'u deplasmanda 4-0 ile geçti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen Hollanda temsilcisi Feyenoord'u deplasmanda 4-0 ile geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Feyenoord, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadele 4-0 Bayer Leverkusen lehine sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Feyenoord ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Alman ekibi Hollanda temsilcisini deplasmanda 4-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Feyenoord ile Bayer Leverkusen karşılaştı.

Bayer Leverkusen maçı 4-0 kazandı. Galibiyet golleri; 5. ve 36. dakikada Wirtz, 30. dakikada Grimaldo, 45. dakikada Wellenreuther (kk)'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun öğrencileri turnuvaya 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bayer Leverkusen; sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Feyenoord ise aynı haftada Girona'ya konuk olacak.

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