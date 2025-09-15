Bayer Leverkusen'den Erik ten Hag itirafı! 'Bu bir hataydı'


Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Eric ten Hag kararının büyük bir hata olduğunu kabul etti.

Xabi Alonso'nun yerine teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen, bu kararın pişmanlığını yaşıyor.

Bundesliga'da çıktığı 2 maçın ardından Hollandalı teknik adamı kovan Bayer Leverklusen, takımı Kasper Hjulmand'a emanet etmişti.

Kulübün CEO'su Fernando Carro Bild'e yaptığı açıklamada Erik tan Hag kararının hatalı olduğunu kabul etti.

Carro verdiği demeçte, "Bunu açıkça bizim hatamız olarak tanımlarım. Yine de böyle şeyler olabilir. İnsan kaynaklarıyla ilgili kararlar alan herkes bunu bilir. Can sıkıcı ama profesyonelce yönettiğimiz normal bir durum. Ciddi bir mesele değil. Bir hata yapıldığında zamanında tepki vermek gerekir" ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen yeni teknik direktörü Kasper Hjulmand ile çıktığı ilk maçta E.Frankfurt'u evinde 3-1 mağlup etti.

