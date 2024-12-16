Bayern efsanesi açtı ağzını yumdu gözünü: Mücadele etmelisiniz!

Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin yönetiminde yeniden zirveye oynayarak rakiplerini domine ediyordu. Ancak, birkaç hafta içinde işler tersine dönmeye başladı. Özellikle Bayer Leverkusen’e karşı Almanya Kupası'nda yaşanan erken elenme, Bayern için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Üstelik ligde Mainz’a karşı alınan ilk mağlubiyet, Bayern’in şampiyonluk yolundaki umutlarını gölgelemeye başladı. Leverkusen, bu mağlubiyet sonrası Bayern'in yalnızca 4 puan gerisinde kaldı.

STEFAN EFFENBERG: “MÜCADELE ETMELİSİNİZ”

Bayern Münih’in Mainz’a karşı sergilediği performansı yorumlayan eski Bayern futbolcusu Stefan Effenberg, takımı sert bir şekilde eleştirdi. "Bu tür zorlu oyunları kabul etmelisiniz" diyen Effenberg, Mainz’ın tam olarak böyle bir oyun sergilediğine dikkat çekti. Bayern’in sadece pres yaparak ve güzel oyun oynayarak galip gelemeyeceğini belirten Effenberg, "Oynamanız gereken oyun türü bu değil, mücadele etmelisiniz, fakat bunu yapmadınız" diyerek eksikliklere vurgu yaptı.

Effenberg’in eleştirisi, Bayern Münih’in hem fiziksel hem de zihinsel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Mainz karşısında maçın zor geçeceği belliydi, fakat Bayern’in bu zor şartlara uyum sağlayamaması, tecrübeli futbol adamı tarafından büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirildi.

EFFENBERG’DEN KANE VE TRANSFER YORUMLARI

Bayern, özellikle Harry Kane’in sakatlığı sonrası hücum hattında zorlanabilir. Effenberg, Ocak ayında yapılacak olası transferlerle ilgili de görüş bildirdi. "Kış transfer dönemi Bayern için büyük bir fırsat değil" diyen Effenberg, takımda eksiklikler olsa da, asıl önceliğin mevcut kadroyla zafer elde etmek olduğunu vurguladı. Effenberg, "Kane’in sakatlık durumu, Bayern’in tüm hedeflerini etkileyebilir" diyerek, Kane’in yokluğunun büyük bir kayıp olacağına dikkat çekti. Ancak, Kane’in tamamen iyileşmesi durumunda Bayern’in şampiyonluk yarışına daha güçlü bir şekilde dahil olabileceğini belirtti.

Effenberg, ayrıca Bayern’in sezonun ilk yarısındaki son maçında RB Leipzig’i yenmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. "Leipzig karşısında kazanmak zorundayız, aksi takdirde çok şey konuşulacak" diyerek, takıma derhal toparlanma çağrısında bulundu. Effenberg, Bayern'in geri kalan sezonunda şampiyonluk iddialarını sürdürmesi için sadece üç puanın gerektiğini vurguladı.

ULİ HOENESS’İN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ VE TAKIMIN DURUMU

Bayern’in efsanevi başkanı Uli Hoeneß, Kasım ayında şampiyonluk hakkında oldukça iddialı bir tahminde bulunmuştu. Hoeneß, "Almanya şampiyonluğunu kazanacağımızı garanti edebilirim" diyerek, Bayern’in her durumda ligde zirveye çıkacağını belirtmişti. Ancak Effenberg, Hoeneß’in bu öngörüsüne temkinli yaklaşanlardan biri. Effenberg, kadronun daraldığını ve oyuncu sakatlıklarının takımın şampiyonluk yolundaki şansını riske atabileceğini belirtti.

Effenberg, takımın tam kadro ve sağlıkla dönüş yapmasının ardından Bayern’in yine şampiyonluk mücadelesi verebileceğini, ancak şu an için bu hedefin belirsiz olduğunu ifade etti. Bayern’in son maçında kazanarak yılbaşı tatiline girmenin, takımın moral ve motivasyonu için kritik olacağını söyleyen Effenberg, "Bu galibiyet, Bayern’in geri kalan sezonu için ne kadar önemli olduğunun göstergesi olacak" dedi.