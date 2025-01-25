Bayern Münih, Freiburg engelini aştı

Bundesliga'nın 19. haftasında, Bayern Münih deplasmanda SC Freiburg’u mağlup etti. Freiburg’un sahasında oynanan mücadelede, Harry Kane ve Kim Min-jae'nin kritik golleri, Bayern’i galibiyete taşıdı. Freiburg ise özellikle savunmadaki hatalarla dikkat çekti.

BAYERN’İN İLK YARIDAKİ KONTROLÜ

Karşılaşmanın ilk dakikaları oldukça durağan geçti. Freiburg, savunmasını kalabalık tutarak Bayern’e alan bırakmamaya çalıştı. Ancak 15. dakikada Harry Kane, Lienhart’ı etkisiz hale getirip sert bir şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Bayern, topa sahip olma oranıyla rakibine üstünlük kurarken, Freiburg hücumda etkisiz kaldı. İlk yarının sonunda Goretzka sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Stanisic dahil oldu.

KİM MİN-JAE’DEN KRİTİK GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern, 54. dakikada Kimmich’in köşe vuruşunda Atubolu’nun hatasını değerlendiren Kim Min-jae’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Freiburg, Ginter’in 69. dakikada kafa golüyle skoru 2-1’e getirdi. Ancak kalan sürede Bayern savunması hata yapmadı ve Freiburg’un beraberlik şansı bulmasına izin vermedi.

FREİBURG’UN SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Bayern Münih, Freiburg’a karşı yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Freiburg ise ligdeki üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Gelecek hafta Freiburg, Bochum deplasmanına giderken, Bayern Münih Şampiyonlar Ligi’nde Slovan Bratislava ile karşılaşacak.