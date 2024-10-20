Bayern Münih, galibiyet hasretine son verdi

Bayern Münih, Stuttgart karşısında Harry Kane'in hat-trick'iyle 4-0'lık etkileyici bir galibiyet aldı. Kane'in gollerine Kingsley Coman'ın bir golü de eşlik etti ve Bayern, tüm yarışmalarda üç maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Stuttgart, Bayern’in hücumlarını sınırlayarak ilk yarıda direnç gösterdi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Bayern, Joshua Kimmich'in topu kazandıktan sonra Kane'in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği etkili şutla öne geçti. 57. dakikada Alexander Nubel’i geçtikten sonra, Kane, yerde yatan bir savunmacının üzerinden topu aşırarak yakın mesafeden golünü attı. Son olarak, Kimmich’in şutunun rakip savunmadan sektiği pozisyonda üçüncü golünü de kaydetti.

Yedek oyuncu Coman, maçın sonlarında bir defansif hata sonrasında gol atarak galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Bayern, Bundesliga’da liderliğe yükseldi. Bayern Münih, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak.