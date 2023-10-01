Bayern Münih geriden geldi ama galip olamadı

Editör: Ufuk Cingöz
Bundesliga’nın 6. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Bayern Münih, dün oynanan maçta ligin güçlü ekibi Leipzig’e konuk oldu.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı Lois Openda ve Castello Lukeba’nın attığı gollerle 2-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda Bavyera ekibi maça ortak oldu.
Harry Kane ve Leroy Sane ile 2 gol bulan Bayern Münih, maçın seyrini değiştirerek durumu 2-2’ye getirdi.
Çekişmeli geçen son müsabakanın bölümünde gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Bayern Münih puanını 14’e, Leipzig ise 13’e çıkardı.