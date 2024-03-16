Bayern Münih gol yağdırdı Harry Kane rekor kırdı. Sacha Boey detayı

Almanya Bundesliga'da 26. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Darmstadt'a gol yağdırdı.

Bayern sahadan 5-2 galip ayrılırken, golleri 36 ve 64. dakikalarda Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90+3. dakikada Mathys Tel attı.

Darmstadt'ın golleri ise 28. dakikada Tim Skarke ile 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson'dan geldi.

Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Kim Min-jae ile eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, yedek kulübesinde kaldı.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 60'a çıkardı ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

Son sıradaki Darmstadt'ın puanı ise 13.