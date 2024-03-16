Bayern Münih gol yağdırdı Harry Kane rekor kırdı. Sacha Boey detayı

Kaynak: AA
Bayern Münih gol yağdırdı Harry Kane rekor kırdı. Sacha Boey detayı
Bayern Münih'in farklı kazandığı maça Harry Kane damga vurdu.

Almanya Bundesliga'da 26. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Darmstadt'a gol yağdırdı.

Bayern sahadan 5-2 galip ayrılırken, golleri 36 ve 64. dakikalarda Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90+3. dakikada Mathys Tel attı.

Darmstadt'ın golleri ise 28. dakikada Tim Skarke ile 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson'dan geldi.

Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Kim Min-jae ile eski Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, yedek kulübesinde kaldı.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 60'a çıkardı ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

Son sıradaki Darmstadt'ın puanı ise 13.

İlgili Haberler
Dünya Arda Güler'in hareketini konuşuyor
İsmail Kartal'ı korku sardı. Trabzon'da diken üstünde olacak
Son Haberler
Fenerbahçe marşını duyunca elinde ne varsa bırakıp dans etmeye başlayan minik izleyenleri güldürdü Video
Fenerbahçe marşını duyunca elinde ne varsa bırakıp dans etmeye başlayan minik izleyenleri güldürdü
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbirine düşürdü Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbirine düşürdü
Ünlü isim yüzde 90 olacak dedi. 950 TL birden artacak Ekonomi
Ünlü isim yüzde 90 olacak dedi. 950 TL birden artacak
Dünya Arda Güler'in hareketini konuşuyor Spor
Dünya Arda Güler'in hareketini konuşuyor
Kavun büyüklüğünde yağan dolu görenleri hayrete düşürdü Video
Kavun büyüklüğünde yağan dolu görenleri hayrete düşürdü
Aynasını kontrol etmeden kapısını açan şoför motorcuyu tırın altına itti facianın eşiğinden dönüldü Video
Aynasını kontrol etmeden kapısını açan şoför motorcuyu tırın altına itti facianın eşiğinden dönüldü
Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımına isyan etti: 'Fabrika açtı sanıyorum F Tipi Cezaevi açmış. Ben suçlu değilim ki kardeşim!' Video
Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımına isyan etti: 'Fabrika açtı sanıyorum F Tipi Cezaevi açmış. Ben suçlu değilim ki kardeşim!'