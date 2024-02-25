Bayern Münih krizden 90+1'de çıktı. Kane ipten aldı

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Bayern Münih krizden 90+1'de çıktı. Kane ipten aldı
Alman devi Bayern Münih; Leipzig karşısında ecel terleri döktü, 90+1'de Kane'in golüyle 2-1'lik galibiyete uzandı.

Alman 1. Ligi'nde (Bundesliga) son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih; sıkıntılı bir dönem geçiriyordu.

23. hafta mücadelesinde Leipzig'i konuk eden Bayern Münih çok zorlandığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 56. dakikada sahneye çıkan Harry Kane, Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

Leipzig 70. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Harry Kane 90+1'de kendisinin ve takımın 2. golünü buldu ve maç 2-1 bitti.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, 3 maç sonra galip geldi. Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum'a üst üste mağlup olmuşlardı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen 61 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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