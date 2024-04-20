Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı

Alman 1. Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında Bayern Münih, Union Berlin deplasmanına çıktı.

Tuchel'in ekibi; Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'e gol yağdırdı.

Rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Bayern Münih'in gollerini 29. dakikada Leon Goretzka, 45+1'de Harry Kane, 53 ve 66. dakikada Thomas Müller ve 62. dakikada Mathys Tel kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi.

Şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti. Union Berlin ise 29 puanda kaldı.