Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı
Şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin'i 5-1 yendi.

Alman 1. Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında Bayern Münih, Union Berlin deplasmanına çıktı.

Tuchel'in ekibi; Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'e gol yağdırdı.

Rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Bayern Münih'in gollerini 29. dakikada Leon Goretzka, 45+1'de Harry Kane, 53 ve 66. dakikada Thomas Müller ve 62. dakikada Mathys Tel kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi.

Şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti. Union Berlin ise 29 puanda kaldı.

whatsapp-image-2024-04-20-at-21-56-42.jpeg

İlgili Haberler
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
Son Haberler
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City Spor
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
Eski sevgili mahalleyi karıştırdı! Gündem
Eski sevgili mahalleyi karıştırdı!
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu. 'Gölge genel başkan olmam' Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu. 'Gölge genel başkan olmam'
Eyüp sessizliğe büründü Spor
Eyüp sessizliğe büründü
İstanbul'un ünlü AVM'sinde yangın. Vatandaşlar tahliye edildi Gündem
İstanbul'un ünlü AVM'sinde yangın. Vatandaşlar tahliye edildi
Samsun'da sahte deterjan operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da sahte deterjan operasyonu