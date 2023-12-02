Bayern Münih-Union Berlin maçına kar engeli

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in, kendi sahasında Union Berlin ile oynayacağı lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bayern Münih-Union Berlin maçına kar engeli

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13.haftasında bugün saat 17.30'da oynanması planlanan Bayern Münih - Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bayern Münih'in Union Berlin'e karşı bugün TSİ 17.30'da Allianz Arena'da oynanması planlanan Bundesliga maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi." denildi.

Açıklamada, "Bayern, Alman Futbol Ligi (DFL) ile yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldığı anda maçın yeniden planlanması hakkında bilgi verecek. Biletler, yeniden planlanan maç için geçerli kalacaktır." bilgisi verildi.

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